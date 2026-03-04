Panamá, 04 de marzo del 2026

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Despedida sin explicaciones

    Redacción de La Prensa

    La salida de la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) deja al país frente a una pregunta inevitable: ¿quién explicará lo ocurrido en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen? Las denuncias sobre presuntas irregularidades y maltrato en ese albergue provocaron inspecciones, cuestionamientos públicos y la citación de autoridades ante la Asamblea Nacional. La funcionaria evitó presentarse ante el Legislativo para sustentar las memorias institucionales, alegando problemas de salud. Horas después se conoció su renuncia. El resultado es un vacío de explicaciones en uno de los episodios más sensibles para el sistema de protección infantil. Pero también resulta llamativa la ausencia de una reacción firme desde el Ejecutivo. Ante denuncias que involucran a menores bajo custodia del Estado, el país esperaba determinación, investigación inmediata y un mensaje claro desde la Presidencia. La salida de una funcionaria no puede convertirse en el cierre del caso. La responsabilidad política y la rendición de cuentas siguen pendientes.

