Panamá, 18 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Despilfarro en asesores de la Asamblea

    Redacción de La Prensa

    La Asamblea Nacional se ha convertido en un verdadero monstruo devorador de dinero público. Entre 2010 y 2025, el gasto en asesores se disparó de $1.9 millones a $15.6 millones, sin que este aumento aporte resultados claros ni mejore los servicios a la ciudadanía. Mientras tanto, instituciones de salud y educación sufren recortes que limitan recursos fundamentales para la población. Durante años, la nómina de asesores se transformó en un terreno de botellas y privilegios, con puestos ocupados por personas que no cumplen funciones reales. La ausencia de control y auditorías efectivas ha propiciado duplicidad de cargos y un gasto desproporcionado. Con una deuda pública que supera los $57 mil millones, el país no puede permitirse este despilfarro. Resulta urgente depurar la planilla, establecer controles estrictos y asegurar que el gasto en asesores se traduzca en eficiencia y en un servicio tangible para los ciudadanos.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • La Corte Suprema rechaza (por segunda ocasión) la demanda contra la ley de moratoria minera. Leer más
    • Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre. Leer más
    • IMA: calendario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 16 de octubre. Leer más
    • Rector Flores a Mulino: ‘La Ciudad Universitaria fue condicionada a ceder terrenos de la UP’. Leer más