Hoy por hoy: Docentes deshonestos al frente de la educación

El nombramiento irregular de docentes en el Ministerio de Educación (Meduca), de acuerdo con declaraciones de la titular de ese ministerio, es un “secreto a voces”, pero hasta ahora, gracias a una denuncia –que inexplicablemente no provino del Meduca– es que se realiza una investigación formal en el Ministerio Público (MP) que ha logrado, hasta ahora, siete aprensiones en 23 allanamientos. Los sospechosos son docentes, funcionarios y exfuncionarios del Meduca, acusados de blanqueo de capitales y peculado, en un radio de acción que abarca casi todo el país. Estas personas no hacen más que seguir el ejemplo de políticos que, al igual que ellos, tienen montados negocios y negociados para sacarle dinero al Estado. Las autoridades del MP deben ser minuciosas en la investigación, mientras que el poder judicial, severo en caso de condenas. Estos nombramientos atentaban contra la calidad de la educación, algo que es imperdonable, si consideramos que es inconcebible que esta clase de corrupción haya alcanzado a docentes del Meduca, que contrario a estos vicios, deberían ser luz y esperanza para nuestra juventud. No solo son lamentables estos hechos, sino tener a docentes deshonestos y corruptos a cargo de nuestros estudiantes.