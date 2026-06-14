Hoy por hoy: donar para salvar vidas

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá necesita fortalecer la cultura de la donación voluntaria de sangre para garantizar que los bancos de sangre cuenten con reservas suficientes durante todo el año. Qué mejor momento para subrayar esa necesidad que hoy, cuando se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre.

La demanda de sangre en hospitales y centros médicos es permanente, pero gran parte de las donaciones todavía se realiza únicamente cuando un familiar o conocido enfrenta una emergencia. Aunque el país ha registrado avances en los últimos años, persisten importantes desafíos en materia de educación, sensibilización y captación de nuevos donantes.

Cada unidad de sangre puede marcar la diferencia en situaciones críticas. La donación es uno de los actos más solidarios que puede realizar un ciudadano. Convertirla en una práctica habitual, y no solo en una respuesta a la urgencia, contribuirá a salvar más vidas y a fortalecer el sistema de salud.