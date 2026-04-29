Hoy por hoy: Ecosistema en riesgo

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La reforma a la Ley 304 de 2022, impulsada por el diputado Benicio Robinson y respaldada por Mi Ambiente, representa un retroceso en la protección de los ecosistemas marinos de Panamá.

Al flexibilizar la intervención en pastos marinos y trasladar decisiones al Ministerio de Ambiente, se debilita la salvaguarda legal que durante años protegió arrecifes y hábitats asociados.

Los corales teóricamente quedan intactos, pero los pastos —elemento clave para la biodiversidad y la resiliencia de los arrecifes— quedan sujetos a discrecionalidad administrativa.

Esta medida ignora décadas de investigaciones que alertan sobre la fragilidad histórica de estos ecosistemas y la necesidad de prohibiciones claras para evitar daños irreversibles.

Bocas del Toro, cuya economía y cultura dependen del mar, podría pagar el precio más alto. Panamá no puede permitir que intereses políticos o económicos reduzcan la protección ambiental: la conservación de los ecosistemas marinos debe ser prioritaria, no negociable, y blindada por la ley y la ciencia.