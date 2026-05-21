Panamá, 21 de mayo del 2026

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    Hoy por hoy: Educación, la deuda pendiente

    Redacción de La Prensa

    Panamá enfrenta una crisis educativa que requiere tomar cartas en el asunto. Las brechas territoriales, la desigualdad socioeconómica y la desconexión con el mercado laboral hacen que la reforma educativa sea impostergable.

    No se trata de una agenda temporal: la educación debe estar blindada de los ciclos gubernamentales y centrarse en la calidad. Este medio ha logrado reunir a especialistas y autoridades para debatir abiertamente sobre la educación, creando un espacio donde se confrontaron ideas y se identificaron soluciones viables.

    Actualmente existen dos iniciativa, una conocida públicamente y otra cuyos detalles aún no se han divulgado, que buscan enfrentar los problemas del sector. Aunque provienen de distintas instancias, ambas deben converger en un punto esencial: el estudiante como eje de todo cambio.

    Solo así, fortaleciendo la formación docente, reduciendo brechas y preparando a los jóvenes con competencias reales, podremos garantizar oportunidades verdaderas y un aprendizaje integral para todos.

    Redacción de La Prensa


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