Hoy por hoy: El caso granos: otro fracaso de la justicia

Después de 11 años de investigación, más de 50 personas investigadas, confesiones, acuerdos de pena y una auditoría de la Contraloría que confirma una lesión patrimonial de 12 millones de dólares, el caso granos del PAN ha sido anulado en gran parte por la jueza Águeda Rentería, alegando que se excedieron los términos de la investigación. Independientemente de si hubo o no una extensión indebida —cosa que debe aclarar la fiscalía— lo que no tiene justificación es que un caso con semejante inversión de tiempo, dinero y esfuerzo termine sin un fallo de culpabilidad o inocencia. El sistema le falló al país. Y no es un caso menor: se trató del robo de dinero público, de todos los panameños. Este tipo de desenlaces alimenta la impunidad y el desencanto ciudadano. Se requieren medidas urgentes para acortar plazos, asignar responsabilidades y evitar que se repita. Solo queda la apelación al tribunal superior. Esperamos que sus magistrados tengan un mejor criterio que el mostrado por la jueza Rentería.