Hoy por hoy: El desafío del narcotráfico

En Panamá, la lucha contra el narcotráfico sigue siendo uno de los mayores retos de seguridad. La incautación reciente de 13.5 toneladas de cocaína por el Senan, en aguas del Pacífico, evidencia la magnitud de este problema. Aunque la acción de las fuerzas de seguridad es loable, el caso pone de manifiesto la complejidad del crimen organizado que afecta al país. El decomiso ocurrió en un barco con tripulantes de diferentes nacionalidades, lo que refleja la naturaleza transnacional de las redes de narcotráfico que operan a través de Panamá. La investigación apunta a que grupos internacionales, como el Clan del Golfo, utilizan nuestras costas para mover droga hacia México y Estados Unidos. Lo que destaca en este caso es la rapidez con la que aparecieron abogados privados para defender a los detenidos, lo que añade una capa de complejidad a la investigación. Las autoridades ahora deberán continuar con su labor para esclarecer los vínculos de esta operación. Mientras las fuerzas de seguridad siguen trabajando para desmantelar estas redes, la pregunta sigue siendo: ¿qué tan profundo es el desafío del narcotráfico en nuestro país?