Panamá, 14 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: El desafío del narcotráfico

    Redacción de La Prensa

    En Panamá, la lucha contra el narcotráfico sigue siendo uno de los mayores retos de seguridad. La incautación reciente de 13.5 toneladas de cocaína por el Senan, en aguas del Pacífico, evidencia la magnitud de este problema. Aunque la acción de las fuerzas de seguridad es loable, el caso pone de manifiesto la complejidad del crimen organizado que afecta al país. El decomiso ocurrió en un barco con tripulantes de diferentes nacionalidades, lo que refleja la naturaleza transnacional de las redes de narcotráfico que operan a través de Panamá. La investigación apunta a que grupos internacionales, como el Clan del Golfo, utilizan nuestras costas para mover droga hacia México y Estados Unidos. Lo que destaca en este caso es la rapidez con la que aparecieron abogados privados para defender a los detenidos, lo que añade una capa de complejidad a la investigación. Las autoridades ahora deberán continuar con su labor para esclarecer los vínculos de esta operación. Mientras las fuerzas de seguridad siguen trabajando para desmantelar estas redes, la pregunta sigue siendo: ¿qué tan profundo es el desafío del narcotráfico en nuestro país?

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Decomisan cerca de 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño; la carga está valorada en $200 millones. Leer más
    • IMA: lugares y horario de las Agroferias para este jueves 13 de noviembre. Leer más
    • Las Agroferias del IMA estarán abiertas este viernes 14 de noviembre; estos son los puntos de venta. Leer más
    • Las agroferias del IMA se reactivan este miércoles 12 de noviembre; estos son los puntos de venta. Leer más
    • Operación Transfer: capturan en La Chorrera a red dedicada al phishing y suplantación de identidad. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más
    • Caso por presunto enriquecimiento injustificado contra Gaby Carrizo aún no ha llegado al Ministerio Público, afirma el procurador. Leer más