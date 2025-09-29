Panamá, 29 de septiembre del 2025

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: El elefante presupuestario

    Redacción de La Prensa

    Tras el análisis del presupuesto por parte de la comisión correspondiente de la Asamblea Nacional, se prevé una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas para realizar ajustes, especialmente en educación y salud. Sin embargo, más allá de los cambios puntuales, lo que realmente pesa es lo que han señalado repetidamente los últimos ministros de Economía: las “rigideces” del presupuesto. Antes de asignar los recursos, una serie de leyes ya determina cómo se gastarán, incluyendo aumentos automáticos, asignaciones fijas a sectores específicos y bonificaciones obligatorias. Este encuadre impide una distribución flexible y adaptada a las necesidades urgentes del país. Lo más grave es que no se han propuesto proyectos o medidas para desmontar este sistema que beneficia a sectores muy concretos, limitando el potencial de desarrollo nacional. Ni el Ejecutivo ni la Asamblea han abordado este desafío, dejando intacto un obstáculo estructural clave. Este es el verdadero “elefante en la habitación” del presupuesto: un problema evidente que se sigue ignorando.

