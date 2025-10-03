Panamá, 03 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: El error de blindar el monopolio de la Contraloría

    Redacción de La Prensa

    Reducir el cuasi monopolio que tiene la Contraloría General sobre las auditorías no solo es sensato, es necesario. Durante años, sus informes han sido la pieza madre de cualquier investigación judicial relacionada con el uso de recursos públicos: sin ellos, ningún caso avanza. En los tribunales, el sello del CPA de la Contraloría adquiere un valor casi sagrado, lo que otorga a esa entidad un poder desmedido y limita la posibilidad de que otras instancias técnicas puedan aportar con independencia.

    Por eso, la propuesta del procurador general para permitir auditorías externas acreditadas tiene lógica y representa un paso concreto hacia la transparencia. Resulta preocupante que el presidente José Raúl Mulino haya decidido retirar su respaldo político a la iniciativa. Con esa decisión, no solo debilita una herramienta anticorrupción clave, sino que ofrece una justificación a quienes en la Asamblea bloquean reformas para combatir la corrupción, muchas veces con argumentos personalísimos y no institucionales.

    En un país donde la impunidad avanza gracias a vacíos legales y controles ineficaces, frenar reformas sensatas es un error grave con consecuencias profundas que nos deja a expensas de la voluntad del contralor de turno.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá. Leer más
    • Aprehenden a 22 colombianos y decomisan 4 envases con oro en Guna Yala, tras operativo contra la minería ilegal. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para comprar este jueves 2 de octubre. Leer más
    • Desorden y riesgo patrimonial durante jornadas de peatonalización en el Casco Antiguo. Leer más
    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 1 de octubre. Leer más
    • Panamá brilla en Tokio: Finca Janson y Hacienda La Esmeralda destacan en competencia mundial de café. Leer más
    • Quiénes pueden recibir el descuento del 25% en los pasajes aéreos en Panamá. Leer más