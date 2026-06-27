Panamá, 27 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: El éxito del Canal

    Redacción de La Prensa
    Hoy por hoy: El éxito del Canal
    Tránsito por el Canal de Panamá. LP/Anel Asprilla

    Diez años después de la ampliación, el Canal de Panamá ofrece una lección que trasciende la ingeniería. Los resultados financieros confirman que aquella decisión estratégica fortaleció la competitividad de la ruta, incrementó los aportes al Estado y consolidó una empresa pública capaz de sostener grandes inversiones con disciplina y solidez. Pero el aniversario no debe convertirse en un ejercicio de autocomplacencia. El mayor desafío del Canal ya no es la capacidad de sus esclusas, sino la disponibilidad de agua para garantizar su operación y el abastecimiento de la población. El cambio climático ha demostrado que el éxito alcanzado no es irreversible. La decisión de desarrollar el proyecto de Río Indio marca un paso en la dirección correcta, aunque llega después de años en los que el país postergó definiciones sobre una necesidad que era conocida. La misma visión de largo plazo que permitió ejecutar la ampliación debe guiar ahora las decisiones sobre seguridad hídrica, infraestructura y sostenibilidad. Río Indio exigirá liderazgo, diálogo y la capacidad de construir consensos nacionales. La próxima década pondrá a prueba si también puede proteger el recurso que hace posible esa grandeza. El futuro del Canal dependerá menos del concreto que del agua.

    Última Hora

    • 05:04 El Canal de Panamá, la empresa más exitosa y rentable del país Leer más
    • 05:03 De la Ruta de la Seda a la disputa por los puertos: así se fractura la relación entre Panamá y China Leer más
    • 05:02 Defensoría del Pueblo: planilla, salarios y presupuesto en la gestión de Ángela Russo  Leer más
    • 05:01 La Fiscalía investiga el manejo irregular de más de $760 mil en programas de educación laboral del Conusi Leer más
    • 05:01 Elecciones en la UP 2026: seis aspirantes en la carrera por la rectoría universitaria Leer más
    • 05:01 Panamá busca cerrar con orgullo ante Inglaterra en Nueva York Leer más
    • 05:01 Recuerdos de Carlos Reid, un patriarca de los criollos de Bocas del Toro, 1975 Leer más
    • 05:01 El istmo y la isla: espejos inesperados Leer más
    • 05:00 Ingresos del Canal de Panamá se duplicaron en 10 años y los aportes al Estado crecieron en 215% Leer más
    • 05:00 Hoy por hoy: El éxito del Canal Leer más