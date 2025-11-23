Hoy por hoy: El futuro logístico de Panamá: Oportunidad y desafío

Exclusivo Suscriptores

El sector logístico de Panamá, que representa el 35% del PIB nacional, tiene un futuro prometedor, especialmente con los megaproyectos de infraestructura que se están desarrollando. Proyectos como el tren Panamá-Frontera, la construcción de puertos y un gasoducto, además de la rehabilitación de la carretera Panamericana y la ampliación del aeropuerto de Tocumen consolidarán al país como un hub logístico global. Sin embargo, este crecimiento no está exento de desafíos. La ejecución exitosa de estas obras dependerá de una planificación efectiva, pero sobre todo, de la capacidad de formar y preparar una fuerza laboral altamente especializada. El país enfrenta una demanda creciente de profesionales capacitados en áreas como tecnología, automatización y gestión de proyectos logísticos. La clave para aprovechar esta oportunidad será alinear la infraestructura con la capacitación de los trabajadores, con lo cual se asegura que el capital humano esté preparado para operar y gestionar las nuevas instalaciones de manera eficiente.