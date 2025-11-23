Panamá, 23 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: El futuro logístico de Panamá: Oportunidad y desafío

    Redacción de La Prensa

    El sector logístico de Panamá, que representa el 35% del PIB nacional, tiene un futuro prometedor, especialmente con los megaproyectos de infraestructura que se están desarrollando. Proyectos como el tren Panamá-Frontera, la construcción de puertos y un gasoducto, además de la rehabilitación de la carretera Panamericana y la ampliación del aeropuerto de Tocumen consolidarán al país como un hub logístico global. Sin embargo, este crecimiento no está exento de desafíos. La ejecución exitosa de estas obras dependerá de una planificación efectiva, pero sobre todo, de la capacidad de formar y preparar una fuerza laboral altamente especializada. El país enfrenta una demanda creciente de profesionales capacitados en áreas como tecnología, automatización y gestión de proyectos logísticos. La clave para aprovechar esta oportunidad será alinear la infraestructura con la capacitación de los trabajadores, con lo cual se asegura que el capital humano esté preparado para operar y gestionar las nuevas instalaciones de manera eficiente.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La subdirectora legal del Municipio de Panamá fue aprehendida por un caso de supuesto peculado en Conades. Leer más
    • Aprehenden a exfuncionaria de Conades en caso de presunto peculado por cerca de $500 mil. Leer más
    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más
    • Manuel Arias, de la Federación Panameña de Fútbol, recibe nueva inhabilitación de seis meses de la FIFA. Leer más
    • Línea 3 del Metro: obra supera el 88% en tramo elevado y continúa excavación bajo el Canal. Leer más
    • Gigantes de la construcción se enfrentan por obra de $359 millones para rehabilitar dos tramos de la carretera Panamericana. Leer más
    • Bolillo Gómez defiende sus lazos con Panamá: Es historia, amistad y cariño. Leer más