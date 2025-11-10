Panamá, 10 de noviembre del 2025

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: El grito y la sed de Azuero

    Bajo el sol ardiente de Azuero, La Villa de Los Santos vuelve a vestirse de patria hoy 10 de noviembre, al cumplirse 204 años del Primer Grito de Independencia, aquel día en que Rufina Alfaro y su pueblo desafiaron el yugo colonial y encendieron la llama de la libertad panameña. Sin embargo, la tierra donde nació ese espíritu rebelde hoy enfrenta otra lucha: la del agua. La crisis hídrica que golpea a Azuero desnuda una deuda histórica con la planificación y el manejo ambiental. El río La Villa, convertido en símbolo de contaminación y abandono, junto con los bosques talados y un Estado reactivo, evidencia que la independencia conquistada en 1821 aún no se traduce en una gestión responsable de los recursos. Celebrar a Rufina y a los santeños exige algo más que desfiles: implica asumir el mismo coraje para exigir políticas sostenibles y gobernantes comprometidos con el bienestar colectivo. La libertad, como el agua, debe cuidarse cada día para no perderla por negligencia.

