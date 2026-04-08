Panamá, 08 de abril del 2026

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    Hoy por hoy: El mercado no cree en la guerra

    Redacción de La Prensa

    A pocas horas de que venciera el ultimátum de Donald Trump a Irán, los mercados no reaccionaban ante lo que parecía una escalada inminente. El petróleo retrocedía y las bolsas de Estados Unidos moderaban sus pérdidas, en un comportamiento que contrastaba con la retórica de confrontación y el riesgo sobre el estrecho de Ormuz. No hubo pánico, sino cautela.

    Esa señal resultó reveladora. Sin anuncios concretos, los inversionistas actuaron como si anticiparan una salida negociada. La volatilidad del día no reflejó miedo estructural, sino ajustes frente a un escenario incierto, pero no necesariamente explosivo.

    La posterior decisión de aplazar el ultimátum y abrir una tregua de dos semanas confirmó esa lectura. La reacción del mercado fue inmediata: el petróleo intermedio de Texas (WTI) se hundió un 16,08%, hasta los 94,79 dólares el barril, reforzando la idea de que el riesgo de una disrupción inmediata se disipaba.

    No es que el riesgo haya desaparecido. Pero hoy por hoy, el dinero no está apostando a la guerra. Y eso, en geopolítica, también es una fotografía de la realidad.


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