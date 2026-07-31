Hoy por hoy: ¿el negocio de las ambulancias?

Exclusivo

El Ministerio de Salud pretende pagar, al menos, $44.2 millones por el alquiler de 43 ambulancias durante 51 meses. Es decir, hará una contratación que superará su gestión, dado que a esta administración le restan 35 meses. Al promediar el costo del servicio de cada ambulancia por mes, este es elevadísimo: $20 mil o más de $650 al día por unidad. Esta manía de hacer contratos largos no solo es con las ambulancias; también ocurre con la limpieza de los hospitales públicos. Pareciera que no se trata de brindar servicios a los pacientes, sino de hacer negocios, algo que está ocurriendo en otras instancias. ¿Por qué este gobierno tiene que comprometer el presupuesto de funcionamiento de las próximas administraciones? Así se aseguran de que el negocio vaya más allá de su gestión, un patrón que ya es visible. Y tomar como referencia una contratación directa no es aconsejable para este tipo de servicio. Lo mejor sería conseguir varias cotizaciones, promediarlas y, de allí, sacar un precio de referencia. Pero obtenerlo de un contrato directo anterior no es la mejor forma de establecer competencia.