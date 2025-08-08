Panamá, 08 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: El Pacto, la Corte y la hora de la verdad

    Redacción de La Prensa

    El Pacto de Estado por la Justicia nació en 2005 como respuesta a la crisis provocada por las denuncias del exmagistrado Adán Arnulfo Arjona sobre corrupción y fallos que beneficiaron a narcotraficantes. Fue un acuerdo histórico que dio origen a reformas como la carrera judicial, el Sistema Penal Acusatorio, la reorganización del Órgano Judicial y el fortalecimiento de la defensa pública. En sus mejores años, el Pacto transparentó la selección de magistrados, evitando que la Corte se llenara de “compadres” y “amigos”. Sin embargo, su credibilidad se debilitó con recomendaciones cuestionadas, como la de Hernán De León, protagonista del bochornoso “me grabaron, me grabaron”. También hubo periodos de parálisis, especialmente bajo el gobierno de Ricardo Martinelli, cuando el hoy presidente José Raúl Mulino era ministro. Hoy, Mulino ha decidido excluir al Pacto de la escogencia de dos nuevos magistrados. La Constitución da al Gabinete la facultad de nombrar y a la Asamblea de ratificar, pero si los diputados avalan sin escrutinio y la ciudadanía calla, no será omisión: será complicidad. La justicia de la próxima década está en juego.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Conoce los puntos de venta de agroferias del IMA en el país este viernes 8 de agosto. Leer más
    • IKEA abrirá tiendas en Panamá y Costa Rica. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 6 y 7 de agosto en todo Panamá. Leer más
    • Procuraduría pide anular por ‘ilegal’ el fallo que reconoció millonario crédito fiscal a operadora de Justo y Bueno. Leer más
    • Panamá derrotó a México en Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf. Leer más
    • A partir de hoy la CSS lanza la plataforma Mi Retiro Seguro que te dice cuánto te tocará al jubilarte. Leer más