Panamá, 13 de mayo del 2026

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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: El país escucha, señor contralor

    Redacción de La Prensa

    El contralor anuncia que hoy hablará en “defensa del debido proceso, la verdad jurídica y el respeto a la institucionalidad”. Tres frases que, en boca de quien ha protagonizado decisiones cuestionadas, suenan más a excusas que a credibilidad. Lo vimos cabildeando reuniones con una empresa cuestionada en el municipio de San Miguelito, imponiendo licencias sin sueldo a 43 funcionarios vinculados a diputados críticos y, la más grave —la razón de su conferencia—, irrumpiendo en una diligencia judicial en la Fiscalía Anticorrupción. Es precisamente por estas actuaciones que el país exige explicaciones. La convocatoria, sin membrete oficial, evidencia que es suya, no de la Contraloría. No bastan comunicados ni palabras: la ciudadanía espera respuestas claras sobre los actos que han puesto en entredicho la imparcialidad y la institucionalidad. Que hable no significa que recupere la confianza, pero sí abre la oportunidad de confrontar hechos, responder preguntas y transparentar decisiones que, hasta ahora, reflejan más discrecionalidad que respeto a la ley. Explíquenos, contralor.


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