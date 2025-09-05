Panamá, 05 de septiembre del 2025

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: El partido más difícil: erradicar la corrupción en el deporte

    Redacción de La Prensa

    Mientras Panamá empata 0-0 con Surinam en su camino mundialista, otra batalla decisiva se juega fuera de la cancha. La Fiscalía Anticorrupción investiga al exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, y no descarta incluir a la exdiputada Katleen Levy.

    En paralelo, la justicia despeja el camino para celebrar el juicio del caso Pandeportes, donde se ventilan años de manejos cuestionados de fondos públicos destinados al deporte. Y en la Asamblea Nacional, una propuesta de ley busca prohibir que políticos, familiares y funcionarios ocupen cargos en federaciones, además de exigir auditorías y sancionar la falta de transparencia.

    El fútbol nos recuerda que los goles limpios hacen vibrar a un país entero. Pero también nos recuerda que sin reglas claras no hay victoria legítima. Así como la Sele lucha en la cancha, la sociedad panameña espera que la justicia y la política marquen los goles que de verdad valen: erradicar la corrupción y blindar el deporte frente a los tentáculos del poder.

