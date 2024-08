Hoy por Hoy: El PRD y su tibia respuesta

Escuchar audio noticia

La pasividad del Partido Revolucionario Democrático (PRD) frente a las graves acusaciones surgidas de la “Operación Jericó” no solo resulta desconcertante, sino también inaceptable. El tibio comunicado emitido por el partido no solo refleja una actitud de indiferencia ante estas serias imputaciones, sino que también evidencia una falta de compromiso para enfrentar decididamente este escándalo. Esto es especialmente preocupante porque no es la primera vez que un prominente miembro del PRD es mencionado en un caso relacionado con el narcotráfico. Que las acusaciones recaigan sobre el hijo de un actual diputado, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, agrava aún más la situación. Lo más alarmante es que el Ministerio Público ha insinuado la posible implicación del propio diputado, lo que debería ser razón suficiente para que el PRD asuma una postura firme y decidida. No hacerlo los coloca en una posición de complacencia, alineándose vergonzosamente con la complicidad que los caracterizó en el pasado gobierno. El país merece más que gestos vacíos y respuestas tibias. La clase política debe asumir una postura contundente contra el narcotráfico y evitar que Panamá se convierta en un Estado fallido.