Panamá, 21 de junio del 2026
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    Hoy por hoy: El problema empieza arriba

    Redacción de La Prensa

    Habiendo una ley que regula el conflicto de interés, pareciera que esta no es más que letra muerta, pues los escándalos por causa de esto no cesan. Ya era bastante lo que se había publicado sobre los negocios que ha obtenido la que fue la empresa del ministro de Salud en esa misma cartera, precisamente. Pero ahora salen a relucir más compras, por montos importantes, adquisiciones que el Minsa ha autorizado para hacerlas de forma directa, sin concurso. El ministro, que no debería intervenir, lo ha estado haciendo y de formas cuestionables. ¿Qué hará el presidente frente a las evidencias que están a la vista? ¿Qué podemos esperar del gobernante? Pues hay que admitir que no hay esperanza alguna de que intervenga. Su propio patrón de conducta revela que el conflicto de interés no es un problema para él y ese mensaje permea a todo su Gobierno. En consecuencia, la ley que regula el conflicto de interés en Panamá tiene la importancia de una gota de agua en una tormenta. El problema es cuando se abren procesos para castigar esas conductas. Entonces vienen con la vieja, gastada e inconvincente historia de la persecución política, pero en el fondo no dejan ser unos juega vivos.

    Redacción de La Prensa

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