Panamá, 27 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: El problema no está afuera

    Redacción de La Prensa

    El comercio mundial entra en 2026 con menor crecimiento, mayor fragmentación geopolítica y reglas cada vez más exigentes. No es un entorno cómodo, pero tampoco es uno sin oportunidades. Panamá lo sabe: el Canal muestra signos claros de recuperación y el turismo mantiene una senda de crecimiento sostenido. Los flujos existen.

    El problema no está afuera. Está en casa.

    Mientras las cadenas de valor se reconfiguran y los servicios digitales ganan peso, los países que captan inversión son aquellos con instituciones previsibles, capital humano competitivo y reglas claras. Panamá tiene ventajas logísticas únicas, pero sigue fallando en transformar tránsito, visitantes y comercio en empleo estable y productivo.

    Por eso, la discusión sobre perspectivas económicas no puede evadir dos temas centrales: empleo e inversión. Sin políticas que conviertan esos flujos en trabajo formal, encadenamientos locales y productividad, el crecimiento se queda en estadísticas.

    El mundo no va a esperar a Panamá. O el país convierte su posición estratégica en oportunidades reales para su gente, o seguirá viendo pasar barcos, turistas y capital… sin que eso cambie lo esencial.


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos. Leer más
    • Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo. Leer más
    • Playa Prieta vuelve al público entre llamados a proteger su valor histórico y ambiental. Leer más
    • PASE-U 2025: estos son los requisitos para cobrar el último pago, según el Ifarhu. Leer más