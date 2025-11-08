Panamá, 08 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por Hoy: El reclamo de Colón, un patrón nacional

    Redacción de La Prensa

    La reaparición del alcalde de Colón, Diógenes Galván, exigiendo que el Ejecutivo cumpla la Ley 32 de 1997, no es un reclamo aislado. Es el reflejo más claro de un patrón nacional: un Estado que concentra los recursos mientras los municipios cargan con las necesidades más urgentes. Panamá cuenta con una Ley de Descentralización desde 2009, pero su ejecución no ha producido la autonomía fiscal que promete. Las transferencias dependen del nivel central y las competencias locales rara vez llegan acompañadas del financiamiento necesario.

    Colón revela el extremo de esa contradicción. Su territorio sostiene actividades estratégicas —puertos, ferrocarril, Zona Libre— cuyos dividendos alimentan al país, pero no fortalecen la ciudad que los hace posibles. ¿Cómo puede un municipio planificar su desarrollo si su presupuesto no guarda relación con el peso económico que soporta?

    El debate ya no es solo si se cumple o no una ley. El verdadero desafío es revisar cómo asignamos los recursos públicos y si queremos un país que se construya desde sus territorios o a pesar de ellos.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El directivo de la ACP y exconsultor del cuarto puente, Jorge González, vuelve a plantar a la Asamblea Nacional. Leer más
    • Thomas Christiansen anuncia los convocados para el cierre de la eliminatoria; Negrito Quintero es la gran novedad. Leer más
    • La Roja se juega el pase directo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Leer más
    • Pagos del PASE-U este 6 y 7 de noviembre: Ifarhu informa lugares de cobro. Leer más
    • Contraloría cautela cuentas y propiedades al exvicepresidente José Gabriel ‘Gaby’ Carrizo. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • Autoridades interrogan a un testigo por el crimen de Esteban De León Osorio. Leer más