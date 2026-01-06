Panamá, 06 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: El régimen al desnudo

    Redacción de La Prensa

    La captura del jefe del chavismo ha ido confirmando, una a una, advertencias que la oposición venezolana venía formulando desde hace años. La presencia de personal cubano en el corazón del aparato de seguridad y poder en Caracas —confirmada tras el operativo— revela hasta qué punto el régimen se sostuvo mediante apoyos externos, redes de lealtad y prácticas sistemáticas de corrupción ajenas a la voluntad popular. A ello se suma la acusación formal presentada en Nueva York por Estados Unidos contra Nicolás Maduro, Cilia Flores y Diosdado Cabello, entre otros, que describe el uso del Estado como plataforma para inundar de cocaína mercados internacionales, un señalamiento de extrema gravedad que trasciende la retórica política y coloca a la corrupción como columna vertebral del poder. Mientras estos hechos salían a la luz y el Consejo de Seguridad debatía sobre el uso de la fuerza de los Estados y la democracia, en Caracas el régimen chavista intentó proyectar continuidad: se juramentó a la número dos del chavismo —hoy interlocutora de Estados Unidos— como presidenta encargada. Pero ese gesto no restituye legitimidad. La elección presidencial de 2024, ganada de manera contundente por la oposición y respaldada por más del 80% de las actas digitalizadas, fue desconocida por los usurpadores. Las piezas del rompecabezas apenas empiezan a encajar. Y con ello, más temprano que tarde, se impone la obligación de una transición democrática real.

    Redacción de La Prensa


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ifarhu 2026: centros y horarios para el pago de becas de este 5 de enero. Leer más
    • Tras los bombardeos, Estados Unidos prohíbe vuelos hacia Venezuela y aerolíneas suspenden operaciones. Leer más
    • Parque público, hotel y anfiteatro forman parte de los planes de desarrollo de Amador. Leer más
    • Concurso General de Becas Ifarhu: los requisitos que debe cumplir para participar. Leer más
    • Estas son las primeras imágenes de Nicolás Maduro tras su llegada a Nueva York. Leer más
    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Ministra de Gobierno denuncia manejo irregular de expedientes en Arraiján durante traspaso de jueces de paz. Leer más