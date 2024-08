Hoy por Hoy: El reto de proteger la justicia y la separación de poderes

Escuchar audio noticia

El caso New Business fue sometido a un juicio público y televisado en directo a nivel nacional. Dicho proceso concluyó con una sentencia condenatoria para varias personas, la cual fue revisada en instancias superiores, culminando en un fallo firme y definitivo, lo que lo convierte en cosa juzgada. Intentar una revisión de esa sentencia resulta no solo absurdo, sino también inadmisible. Conceder audiencias para una “revisión” de este tipo constituye un grave riesgo para el sistema de justicia, pues se estaría abriendo una peligrosa puerta que podría sentar precedentes nocivos, desvirtuando la seriedad y credibilidad del aparato judicial. La justicia no puede ni debe convertirse en una caricatura vacía de su verdadera esencia. El actual gobierno comenzó con fuerza, demostrando seriedad y compromiso, así como respeto por la institucionalidad, por lo que instar a que estas maniobras legales prosperen podría tener consecuencias devastadoras para su gestión. Es fundamental, por tanto, garantizar la separación de poderes como un pilar inamovible de nuestra democracia. La independencia del poder judicial debe ser respetada para que prevalezca la justicia y se eviten peligrosas interferencias que solo generarían caos y desconfianza en las instituciones.