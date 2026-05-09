Panamá, 09 de mayo del 2026

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    Hoy por hoy: El sarampión está de vuelta

    Redacción de La Prensa

    La confirmación de casos importados de sarampión en Panamá reactiva una alerta que la comunidad científica y los especialistas en salud pública venían advirtiendo desde hace años.

    El aumento de contagios en la región, la caída en las coberturas de vacunación, la desinformación promovida por movimientos antivacunas y la relajación de la vigilancia epidemiológica habían creado un escenario propicio para el regreso de una enfermedad que se creía controlada.

    También se alertó sobre la necesidad de reforzar los controles sanitarios en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos. Panamá, por su condición de centro logístico y de tránsito internacional, enfrenta un riesgo permanente de importación de enfermedades transmisibles.

    Aunque las autoridades activaron protocolos de seguimiento y bloqueo vacunal, el episodio evidencia que la prevención no puede depender únicamente de respuestas reactivas. El sarampión no es cualquier enfermedad: puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte. Mantener altas coberturas de vacunación y fortalecer la vigilancia epidemiológica sigue siendo indispensable.

    Redacción de La Prensa


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