    Hoy por hoy: El sistema educativo ante la prueba de la ejecución

    Mañana, 876,605 estudiantes inician clases; de ellos, 737,200 corresponden a colegios oficiales. El Meduca ha informado que el 99.5% de los 3,112 centros educativos de educación pública repartidos a nivel nacional está listo para recibir a los alumnos.

    Matemáticamente, eso significa que unas 16 escuelas no estarían listas, lo que, ciertamente, sería notable… si eso resulta ser así. Ojalá no suceda lo que ha ocurrido en años anteriores: se afirma una cosa, pero la realidad es otra.

    El Meduca ya tiene un viceministerio de infraestructura y al sector educativo, en general, se le asigna un presupuesto que —por ley— no puede ser inferior al 7% del PIB del país.

    El problema parece residir en la pobre ejecución: el año pasado, el Meduca apenas ejecutó el 17.2% de su presupuesto de inversión, aunque su monto era nada menos que $1,652.7 millones; es decir, la tercera parte de lo que costó la ampliación del Canal de Panamá.

    Este año se le ha asignado la misma cantidad, aunque para enero de 2026 ejecutó apenas $23.7 millones. Es difícil no llevarse la impresión de que algo no cuadra entre las necesidades del sector educativo, los fondos disponibles para atenderlas y lo que se hace con ellos. ¿Necesitarán que alguien les enseñe?

