Hoy por hoy: Elección clave para democracia

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La designación de un magistrado del Tribunal Electoral no es un trámite más del Órgano Legislativo: es un nombramiento que define el nivel de confianza sobre el que se sostiene la democracia. Quien ocupe esa silla no solo interpreta normas, sino que administra la legitimidad del poder político. Sin confianza en el árbitro, cualquier resultado electoral queda bajo sospecha. Las entrevistas han dejado claro que existe consenso sobre la necesidad de reformas, pero el debate elude el fondo del problema. Las advertencias sobre presiones constantes evidencian que la independencia no puede depender únicamente del carácter personal del magistrado. Algunos aspirantes han sostenido conversaciones con la mayoría de los diputados, lo que abre la discusión sobre la práctica de “buscar votos” en procesos de designación. Estas dinámicas trasladan decisiones clave a espacios privados, alejados del escrutinio ciudadano, en un proceso sin participación ciudadana. Se exige imparcialidad en un entorno atravesado por influencias económicas, políticas y sociales. Una democracia sólida no descansa en héroes, sino en instituciones. Así, los 71 diputados —o la mayoría que decida— deben asumir la responsabilidad histórica de este nombramiento. Y quien resulte electo debe preservar la independencia, fortalecer la transparencia y sostener la confianza ciudadana como eje central.