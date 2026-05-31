Hoy por hoy: Empieza el mundial para Panamá

Hoy, cuando el balón empiece a rodar en el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro, Panamá tendrá mucho más que un partido amistoso por delante. Frente estará Brasil, cinco veces campeón del mundo, con figuras de talla internacional y bajo la dirección de Carlo Ancelotti. Del otro lado, una selección panameña que llega con algunas bajas importantes, pero también con la ilusión intacta de medirse ante uno de los gigantes históricos del fútbol. Sobre el papel es un encuentro de preparación rumbo al Mundial de 2026. En la práctica, para Panamá es mucho más. Porque el Mundial para la Roja no comienza el 17 de junio ni cuando aparezca el primer rival oficial. Comienza hoy. Comienza en cada entrenamiento, en cada ajuste táctico y, sobre todo, en una prueba de máxima exigencia como la que representa Brasil en el Maracaná. En medio de una agenda nacional dominada por noticias de política, denuncias de malgasto de fondos públicos, hechos de violencia y escándalos de todo tipo, el fútbol vuelve a ofrecer un espacio de encuentro. Durante noventa minutos, miles de panameños compartirán una misma expectativa y una misma emoción. La selección saltará al campo con once jugadores, pero detrás de ellos viajará algo más grande: el respaldo, la esperanza y el alma de todo un país. Hoy Panamá empieza a medirse. Hoy Panamá empieza a soñar. Hoy, para los panameños, también es día de Mundial.
Exclusivo