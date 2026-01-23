Panamá, 23 de enero del 2026

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: empleo pendiente

    Redacción de La Prensa

    El desempleo dejó de ser una estadística de doble dígito para convertirse en una urgencia nacional. Los foros Visión de La Prensa en Chiriquí, Coclé y Colón lo confirmaron sin rodeos: las provincias siguen esperando decisiones, mientras la economía permanece excesivamente concentrada en el eje interoceánico, que genera el 85% de la actividad, frente a un rezagado 15% en el resto del país.

    En Coclé, el Conep subrayó la cifra: unas 100,000 personas están desempleadas o sobreviven en la informalidad. Situaciones similares se repiten en Colón y otras provincias. Detrás de esos números hay hogares sin ingresos estables y economías locales sin capacidad de reacción. La respuesta no admite ambigüedades: se requiere inversión pública y privada, pero también confianza, reglas claras y transparencia. Sin ese entorno, el capital simplemente no llega.

    Descentralizar la inversión no es un gesto político, es una necesidad económica. Impulsar a las pequeñas y medianas empresas es parte de la solución. Sin empleo no hay consumo; sin consumo no hay crecimiento. Y sin decisiones, la espera se prolonga.


