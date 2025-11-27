Panamá, 27 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por Hoy: Escollos en la lucha anticorrupción

    Redacción de La Prensa

    Los informes de entrega de auditorías confirman que, efectivamente, la lucha anticorrupción enfrenta un escollo en la falta de respuesta oportuna. Con solo el 12.5% de las auditorías solicitadas al Ministerio Público para el año 2025 entregadas hasta el momento, se pone en evidencia la ineficiencia en la entrega de información clave para las investigaciones. De 423 solicitudes, apenas 116 informes han sido completados, lo que ha ocasionado bloqueos en procesos judiciales y ha obligado a archivar decenas de casos. Aunque la Contraloría General de la República ha actuado con más eficiencia que en otras ocasiones, el retraso no es culpa exclusiva de este contralor, sino de la falta de recursos. El procurador general, Luis Carlos Gómez, ha propuesto reformas legislativas para agilizar este proceso, pero la falta de apoyo político refleja una desconexión con la urgencia del problema. Es hora de que el Ejecutivo y el Legislativo se alineen con la lucha anticorrupción y garanticen que, o se hagan reformas sustanciales o se asignen más fondos a la Contraloría.


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial. Leer más
    • PASE-U 2025: Dónde y cuándo realiza el Ifarhu el pago esta semana. Leer más
    • 1,400 tamales y más de 45 libras de arroz pedía una escuela en Chiriquí para celebrar Villa Navideña. Leer más
    • Chats, presiones y advertencias: ¿qué hay en el documento notariado por la abogada que demandó la candidatura de Mulino?. Leer más
    • ‘No hay razones’: Universidad de Panamá pide al Ministerio de Economía y Finanzas reconsiderar los fondos para el bono de fin de año. Leer más
    • Navidad en Barcelona, Año Nuevo en Panamá: Thomas Christiansen y su enfoque en el Mundial. Leer más
    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más