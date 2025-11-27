Hoy por Hoy: Escollos en la lucha anticorrupción

Exclusivo Suscriptores

Los informes de entrega de auditorías confirman que, efectivamente, la lucha anticorrupción enfrenta un escollo en la falta de respuesta oportuna. Con solo el 12.5% de las auditorías solicitadas al Ministerio Público para el año 2025 entregadas hasta el momento, se pone en evidencia la ineficiencia en la entrega de información clave para las investigaciones. De 423 solicitudes, apenas 116 informes han sido completados, lo que ha ocasionado bloqueos en procesos judiciales y ha obligado a archivar decenas de casos. Aunque la Contraloría General de la República ha actuado con más eficiencia que en otras ocasiones, el retraso no es culpa exclusiva de este contralor, sino de la falta de recursos. El procurador general, Luis Carlos Gómez, ha propuesto reformas legislativas para agilizar este proceso, pero la falta de apoyo político refleja una desconexión con la urgencia del problema. Es hora de que el Ejecutivo y el Legislativo se alineen con la lucha anticorrupción y garanticen que, o se hagan reformas sustanciales o se asignen más fondos a la Contraloría.