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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: ¿Espacio público o club privado?

    Redacción de La Prensa

    El pasado gobierno concedió poco más de 100 mil metros cuadrados de fondo marino al Club de Yates y Pesca, prolongando su enorme concesión en la avenida Balboa, una de las zonas más cotizadas de la ciudad. El Estado, en compensación, recibe 15 centésimos por metro cuadrado, con un incremento anual del 5%. Pero ahora el Ministerio de Obras Públicas (MOP) parece tener otros planes para el área que ocupa ese club: convertirlo en un espacio público, lo que supondría su reubicación. Y eso no será tarea fácil, pues en el pasado hubo voces que pidieron hacerlo infructuosamente. De hecho, este club fue indemnizado cuando se construyó la cinta costera, a lo que se suma ahora esta nueva concesión de fondo marino —por 20 años prorrogables—, por la que el Estado ya recibió, por adelantado, el importe total. Está visto que la avenida Balboa debe ser un espacio público, pero, en lugar de ello, han sido los propios gobiernos los que han cedido áreas de su entorno a la administración privada, lo cual ha generado un problema que seguramente costará millones solucionar. ¿Podrá el MOP recuperar ese espacio o, una vez más, el club se saldrá con la suya?

    Redacción de La Prensa

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