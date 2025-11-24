Panamá, 24 de noviembre del 2025

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Esperanza en la renovación política

    Redacción de La Prensa

    Las elecciones internas de ayer en el Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), dos de los más grandes del país, representan una valiosa oportunidad para la renovación de la política panameña. Con un millón 595 mil panameños inscritos en partidos políticos, según estadísticas del Tribunal Electoral, los partidos políticos tienen un peso significativo en la vida política del país. La elección de nuevos liderazgos, como la victoria de Jorge Herrera en el Panameñista y Balbina Herrera en el PRD, genera expectativas de un cambio que, más allá de las tradicionales luchas internas, promueva un enfoque centrado en el bienestar de Panamá y sus instituciones. Es el momento de trascender los intereses personales y poner a la nación como prioridad, trabajando con visión y responsabilidad. Este debe ser el principio de un proceso de transformación que los panameños anhelan, uno que supere las viejas prácticas y se enfoque en el futuro del país. Con la renovación de la dirigencia de estos partidos, surge la esperanza de que los nuevos líderes llevarán a sus agrupaciones a una política de unidad y compromiso, no con los bolsillos, sino con el desarrollo y la estabilidad de Panamá.


