Hoy por hoy: Excusas vacías desde el Legislativo

Escuchar audio noticia

La presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, ha justificado los gastos en planilla amparándose en la ley. De cualquier otra figura, podría entenderse que las normativas actuales limitan la reducción de estos gastos, pero en su caso, no. Como líder del Órgano Legislativo, respaldada por el PRD, CD y Panameñista, tiene el poder de cambiar esta realidad. Es momento de que presente un proyecto de ley que garantice el uso eficiente de los recursos públicos, con una carrera administrativa basada en el mérito y no en los vaivenes políticos. El país necesita equipos de calidad que sirvan a todos los ciudadanos, sin distinciones partidarias. Las excusas solo aumentan la desconfianza. Los panameños ya no aceptan justificaciones vacías, especialmente en tiempos de crisis. Castañeda tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con el país y su liderazgo proponiendo una reforma que priorice el bienestar ciudadano sobre los intereses políticos. Es hora de actuar con responsabilidad patriótica, asegurar que los recursos limitados se usen de forma eficiente y demostrar que la Asamblea está dispuesta a liderar con el ejemplo.