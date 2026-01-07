Panamá, 07 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por Hoy: Falsificar en educación no es un error menor

    Redacción de La Prensa

    Resulta especialmente grave que en un proceso tan sensible como el concurso de nombramiento docente se mienta o se falsifique información. No es un trámite cualquiera: es el mecanismo mediante el cual el Estado selecciona a quienes formarán a niños y jóvenes.

    Alterar documentos aquí no es una falta menor; es una ruptura ética que erosiona la confianza pública y vacía de contenido el principio del mérito. Frente a las anomalías detectadas, el Ministerio de Educación tiene la obligación de verificar, excluir y, cuando corresponda, remitir expedientes al Ministerio Público. Esa firmeza es indispensable. Pero debe ejercerse con precisión, debido proceso y comunicación responsable, para no sembrar sospechas generalizadas sobre miles de aspirantes que sí cumplen.

    También corresponde revisar el diseño del concurso. La exigencia anticipada de certificados médicos y antecedentes legales pudo generar una sobrecarga administrativa previsible y abrir espacio a errores. Ordenar no es enredar. El país necesita docentes idóneos y procesos confiables. Cuidar ambos es ineludible.

    Redacción de La Prensa


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ifarhu 2026: centros y horarios para el pago de becas de este 5 de enero. Leer más
    • PASE-U: Ifarhu programa tercer pago para finales de enero a estudiantes. Leer más
    • El Ifarhu abrirá el Concurso General de Becas vía web en los próximos días. Leer más
    • Concurso General de Becas Ifarhu: los requisitos que debe cumplir para participar. Leer más
    • Botafogo debuta con victoria en la Copinha con Kadir Barría como titular. Leer más
    • Tras los bombardeos, Estados Unidos prohíbe vuelos hacia Venezuela y aerolíneas suspenden operaciones. Leer más
    • Tras la captura de Maduro, petroleros sancionados huyen de Venezuela y apuntan a Carretero, según el NYT. Leer más