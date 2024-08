Hoy por hoy: Falta de agua es inexcusable

Escuchar audio noticia

Desde hace años, por no decir décadas, los problemas que sufrimos los residentes de la capital y áreas aledañas se relacionan, principalmente, con deficiencias en el suministro de electricidad en la planta potabilizadora de Chilibre. A pesar de que estas fallas son recurrentes, los directores del Idaan no han logrado encontrar una solución, ni siquiera parcial. Es imperdonable que, a pesar de conocerlas, estas deficiencias aún persistan, perjudicando tanto el servicio como a los usuarios del sistema. ¿Qué hace falta para evitar la falta de agua por esta razón? ¿Acaso no existe un plan serio de mantenimiento, o parte del problema proviene de la distribuidora de electricidad? ¿O es que no se cuentan con los fondos necesarios para garantizar el flujo continuo de energía? Sea cual sea la causa, ya es hora de que se tomen medidas; lo que no puede seguir es la interrupción del servicio por motivos perfectamente solucionables y previsibles. Las autoridades tienen el deber de garantizar el suministro de agua potable en todo el país, lo cual es imposible si cada vez que hay un apagón o un daño eléctrico por fluctuaciones en la red o falta de mantenimiento también perdemos el servicio de agua. El Idaan necesita urgentemente adoptar una cultura de prevención, en lugar de lo que sea que esté haciendo actualmente.