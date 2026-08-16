Panamá, 16 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 16 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: fondos públicos, cuentas pendientes

    Redacción de La Prensa
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle

    Hace una semana advertíamos que el aumento de los recursos destinados a la descentralización debía venir acompañado de mayores controles. Hoy existe una razón adicional para insistir. La Corte Suprema de Justicia declaró que no es inconstitucional la norma que permite a la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) recibir un porcentaje de los fondos destinados a los gobiernos locales. El fallo resuelve la controversia constitucional, pero no una cuestión clave: la rendición de cuentas.

    Entre 2021 y septiembre de 2025, la Amupa recibió unos $7.8 millones, mientras que, según la Autoridad Nacional de Descentralización, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha recibido informes mensuales, trimestrales ni anuales sobre esos recursos. Esto ocurre cuando el presupuesto de la descentralización crecerá significativamente en 2027 y todavía están frescas las investigaciones por el manejo irregular de fondos en años anteriores.

    Al final, se trata de recursos públicos, que exigen controles, transparencia y cuentas claras.

    Redacción de La Prensa

    Última Hora

    • 05:00 ‘Las ciudades son como museos y los edificios son sus obras de arte’: Daniel González Leer más
    • 05:00 Nolan Arenado: trayectoria, estadísticas y legado de una estrella de MLB Leer más
    • 05:00 Hoy por hoy: fondos públicos, cuentas pendientes Leer más
    • 05:00 La rana dorada se fue de nuestros bosques, pero Panamá no se resigna a perderla Leer más
    • 05:00 Intercambiador Este del Cuarto Puente espera refrendo de adenda de la Contraloría Leer más
    • 05:00 Artes marciales coreanas brillan en exhibición en Panamá Leer más
    • 05:00 A la espera de las ballenas: un encuentro con la naturaleza en el Pacífico panameño Leer más
    • 05:00 Mariano Rivera, D’elidas y Proluxsa, la fórmula que lleva la salsa picante a Estados Unidos Leer más
    • 05:00 De los ríos a la bahía de Panamá: el desafío de contener 56 toneladas de basura al día  Leer más
    • 05:00 Fallo de la Corte mantiene el flujo de fondos hacia la Amupa, pese a cuestionamientos Leer más