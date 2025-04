Hoy por Hoy: Frente a la tormenta, unidad

Exclusivo Suscriptores

Apenas han pasado dos meses desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y el mundo ya se prepara para una nueva etapa de tensiones. Se reconfigura un orden sin consensos, y Panamá es apenas una ficha en un tablero que se mueve sin nuestro consentimiento. La visita del secretario de Seguridad Nacional, Peter Hegseth, no es de cortesía. Es presión. Nos aplauden por la auditoría y por la posible venta de la operadora de los puertos, pero el discurso sigue siendo duro. Las presiones son reales, aunque no siempre transparentes. Hay cosas que podemos —y otras que no debemos— conceder. Al presidente José Raúl Mulino le corresponde representarnos con inteligencia y carácter. Defender nuestros intereses con firmeza, sin caer en provocaciones ni actuar impulsivamente. Tenemos profundas diferencias como país, pero ante cualquier amenaza al Canal o a nuestra soberanía, debemos estar todos unidos. Frente a la tormenta que se avecina, solo la unidad nos hará fuertes.