Panamá, 22 de mayo del 2026

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    Hoy por Hoy: Ganó el país

    Redacción de La Prensa

    La designación de la ingeniera Ilya Espino de Marotta como próxima administradora del Canal de Panamá, es una noticia de esas que dan esperanzas de que aún hay panameños que les importa el país. Luego del cargo de presidente del país, no hay otro más importante que el de administrador del Canal de Panamá. Y hay razones válidas para que así sea. Para ocupar ese cargo no solo se requiere una extraordinaria hoja de vida, también se exige honestidad probada, prudencia y en especial que el país le quepa en la cabeza al elegido. Esto es que tenga conciencia de que el Canal de Panamá constituye las entrañas de nuestra nación: simboliza patria, soberanía, prosperidad y beneficio. Todas estas características están en la elegida, quien por su paso por la ACP ha dado muestras claras e indudables de esas condiciones. Para terminar, en la designación de la ingeniera Espino de Marotta se revela el progreso de nuestra sociedad; se reconoce el mérito sin importar el género, lo que siendo mujer provoca que su elección sea histórica. Ahora corresponde que ella siga haciendo lo que ha venido haciendo: trabajar por Panamá. Ganó el país, ganó Panamá.


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