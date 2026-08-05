Panamá, 05 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 05 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Garrote, pizza y desafío constitucional

    Redacción de La Prensa

    Lo ocurrido en el edificio Hatillo expuso un problema que rebasa una protesta laboral. Primero apareció el garrote: una actuación de una fuerza municipal que abrió preguntas sobre el uso de la fuerza, la capacitación de sus agentes y los límites de una estructura creada con facultades policiales, con serios cuestionamientos sobre su constitucionalidad. Después llegó la pizza de parte del alcalde de la ciudad de Panamá: un gesto de cercanía que puede aliviar tensiones, pero que no sustituye respuestas institucionales. Los problemas públicos no se resuelven con símbolos ni videos en redes sociales, sino con reglas claras, transparencia y rendición de cuentas. El poder sin límites siempre termina siendo un riesgo para los ciudadanos. Panamá decidió constitucionalmente no tener ejército y estableció una Fuerza Pública civil sometida a la ley. Por eso resulta preocupante la creación de estructuras de seguridad con facultades coercitivas, armamento y capacidad de intervención sin un marco legal claro que determine sus límites y controles.

    Última Hora

    • 05:06 Abandonado y vandalizado, así permanece el Hospital Panamá Solidario Leer más
    • 05:05 Una televisora recibe contratos con el Estado, mientras mantiene una deuda con la CSS Leer más
    • 05:04 La Policía Municipal de Mizrachi: entre el poder del alcalde y los límites de la Constitución Leer más
    • 05:03 A 30 se elevó el número de panameños que participan en la guerra entre Rusia y Ucrania Leer más
    • 05:01 El Cid, el azafrán y el jamón impulsan la economía de los pueblos del Camino del Jiloca Leer más
    • 05:01 La odisea, cine y literatura Leer más
    • 05:01 Lo que esta ciudad desértica puede enseñar al mundo sobre cómo combatir las muertes por calor Leer más
    • 05:01 El endeudamiento pone contra las cuerdas a los hogares panameños Leer más
    • 05:00 ‘Tumores, ceguera y muerte’: alerta por terapias con células madre sin evidencia Leer más
    • 05:00 Hoy por hoy: Garrote, pizza y desafío constitucional Leer más