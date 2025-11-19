Hoy por Hoy: Goles que levantan un país

Exclusivo Suscriptores

La clasificación de Panamá al Mundial por segunda vez en su historia es más que un logro deportivo: es un recordatorio de lo que un país pequeño puede alcanzar cuando su gente cree en sí misma. Para la juventud panameña, este triunfo funciona como un espejo necesario. En un entorno marcado por desigualdades, frustraciones y falta de oportunidades, ver a la selección en el mayor escenario del planeta reafirma que el esfuerzo vale, que los sueños son posibles. El deporte tiene un poder que trasciende la cancha: construye autoestima, disciplina, sentido de pertenencia. Cada gol celebrado colectivamente derriba, aunque sea por un instante, la sensación de país dividido. Cada victoria abre un espacio para conversar sobre inversión en infraestructura deportiva, programas juveniles y acceso real a oportunidades para niñas y niños. El reto ahora es convertir la emoción del momento en política pública. Que este logro no quede solo en una fiesta pasajera, sino en el inicio de un compromiso nacional con el deporte como herramienta de desarrollo humano. Porque cuando Panamá clasifica, no solo gana la selección: gana la esperanza.