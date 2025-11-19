Panamá, 19 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por Hoy: Goles que levantan un país

    Redacción de La Prensa

    La clasificación de Panamá al Mundial por segunda vez en su historia es más que un logro deportivo: es un recordatorio de lo que un país pequeño puede alcanzar cuando su gente cree en sí misma. Para la juventud panameña, este triunfo funciona como un espejo necesario. En un entorno marcado por desigualdades, frustraciones y falta de oportunidades, ver a la selección en el mayor escenario del planeta reafirma que el esfuerzo vale, que los sueños son posibles. El deporte tiene un poder que trasciende la cancha: construye autoestima, disciplina, sentido de pertenencia. Cada gol celebrado colectivamente derriba, aunque sea por un instante, la sensación de país dividido. Cada victoria abre un espacio para conversar sobre inversión en infraestructura deportiva, programas juveniles y acceso real a oportunidades para niñas y niños. El reto ahora es convertir la emoción del momento en política pública. Que este logro no quede solo en una fiesta pasajera, sino en el inicio de un compromiso nacional con el deporte como herramienta de desarrollo humano. Porque cuando Panamá clasifica, no solo gana la selección: gana la esperanza.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más
    • Bolillo Gómez en Panamá para el cierre de eliminatorias: ‘Me siento bien recibido a pesar que estamos en otro bando’. Leer más
    • Incautan en Paraguay 22 kilos de oro valorados en $3 millones que iban rumbo a Panamá. Leer más
    • Hijo de magistrado Cedalise recibe detención domiciliaria por operación Eros. Leer más
    • Procuraduría de la Administración confirma que las zonas francas no pagan impuestos municipales; respondió consulta de Mayer Mizrachi. Leer más
    • La dinastía Kennedy continúa: poder, tragedias y un nuevo rostro en la política. Leer más
    • MEF espera presentar reformas a leyes especiales que impiden recortar gasto en el primer cuatrimestre de 2026. Leer más