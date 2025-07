Hoy por hoy: IA, vencer el ego para conquistar el futuro

Exclusivo Suscriptores

Uno de los mayores obstáculos para adoptar la inteligencia artificial no es la tecnología, son nuestros miedos… y nuestros egos. Algunos desconfían, no sin razón: la IA funciona a menudo como una “caja negra” difícil de auditar y, mal utilizada, puede reproducir sesgos o tomar decisiones injustas. Son preocupaciones válidas, pero la IA ya es una realidad: ignorarla no la hará desaparecer, solo nos hará menos competitivos.

El desafío no es solo técnico, es cultural y generacional. Desde adolescentes hasta adultos de más de 60 años, debemos convivir con la IA como aprendimos a usar teléfonos inteligentes, internet, Excel o Google Sheets: no para sustituir nuestra mente, sino para ampliarla. La verdadera revolución no será de máquinas, sino de personas capaces de pensar con ellas.

Este cambio requiere liderazgo decidido del Estado y las empresas. No basta con adquirir tecnología: se necesita cerrar brechas de datos, infraestructura y capital humano, actualizar permanentemente a los equipos y fortalecer también las habilidades blandas —comunicación, adaptabilidad, pensamiento crítico— para que la IA complemente, y no reemplace, nuestro talento.

Los países que asuman esta transformación con visión ética e inclusiva construirán el futuro; los demás lo comprarán, tarde y caro. La IA no es un lujo: es la herramienta que definirá qué sociedades prosperan y cuáles se vuelven irrelevantes.