Hoy por hoy: Inseguridad alimentaria por falta de ingresos

El informe ENCOVI–Panamá 2024 revela una alarmante realidad: el 29% de los hogares panameños, o tres de cada diez, enfrenta inseguridad alimentaria, una cifra que aumenta en los sectores más vulnerables, como los hogares pobres e indígenas. Este dato resalta una contradicción profunda en un país con un crecimiento económico sostenido, pero con una distribución de la riqueza desigual. La raíz del problema no es la escasez de alimentos, como señala el estudio, sino la inestabilidad de los ingresos. Sin empleo formal ni garantías mínimas de seguridad social, las familias luchan por cubrir lo más básico. El país avanza en muchos aspectos, pero el bienestar no llega de manera equitativa a los 4 millones de panameños. La desigualdad estructural es evidente. Es en este contexto donde la generación de empleo puede tener un impacto significativo, y donde las empresas y el Gobierno, en conjunto, pueden jugar un papel clave para corregir esta disparidad y garantizar que cada hogar, sin importar su ubicación o ingresos, tenga acceso a una vida digna y estable.