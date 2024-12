Hoy por hoy: irresponsabilidad política

Escuchar audio noticia

El reciente comunicado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) revela una alarmante desconexión con la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS). Tras cinco años de gobierno, con control absoluto del Ejecutivo y una mayoría legislativa, el PRD no logró avances en el diálogo sobre la CSS, dejando al sistema al borde del colapso. De hecho, ese diálogo tenía una instrucción precisa: no hacer nada de fondo con la crisis de la CSS para no afectar el mal llamado “capital político”. Ahora, en lugar de presentar soluciones responsables, instan a sus diputados a oponerse al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, sin ofrecer una alternativa concreta.

Aunque el proyecto requiere ajustes y consensos para garantizar la sostenibilidad de la CSS, la postura del PRD es aún más irresponsable que las propuestas populistas y carentes de sustento de la bancada RM. ¿Dónde queda su responsabilidad por el bienestar de los panameños? Este comunicado los expone como oportunistas políticos, incapaces de priorizar los intereses del país sobre sus cálculos electorales. La CSS no puede esperar más. Es momento de actuar con seriedad.