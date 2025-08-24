Panamá, 24 de agosto del 2025

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Justicia y atención que no pueden seguir esperando

    Han pasado 19 años desde la tragedia del dietilenglicol, que cobró decenas de vidas y dejó a cientos de personas luchando por su salud, pero las víctimas siguen esperando justicia y atención integral. A pesar de la existencia de leyes que reconocen pensiones y asistencia médica, al menos 1,083 personas aún no han sido certificadas, y muchas enfrentan discriminación laboral y falta de medicamentos esenciales. El reclamo de estas personas es legítimo y debe ser atendido con urgencia. El Estado tiene que atender esos reclamos; no hay excusa que lo justifique. Se debe asegurar que las leyes no sean letra muerta; la salud y la dignidad de estas personas no pueden seguir postergadas. La justicia que se retrasa, y sobre todo en temas de salud, se convierte en una injusticia permanente; Panamá no puede permitirlo.


