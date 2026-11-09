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Panamá es un país de vastos recursos… pocas veces bien empleados. Su riqueza la roban políticos cuyo voraz apetito por el dinero desemboca en un sistemático saqueo al Tesoro Nacional. Siempre ha sido así.

Pero hay que poner un alto, pues el país enfrenta nuevas realidades que hacen urgente el buen uso de esos recursos. Ha surgido, por ejemplo, la necesidad de invertir en el desarrollo de un sistema de alerta temprana ante eventos sísmicos, con el propósito de que las personas tengan unos segundos de anticipación frente a un terremoto y puedan activar protocolos para salvar sus vidas. El proyecto cuesta menos que pagarles a los funcionarios viajes en la cabina ejecutiva y muchísimo menos que nombrar botellas en la Asamblea. También serán vitales las inversiones en personal y mapas geológicos que nos dirán dónde se pueden construir facilidades estatales y residenciales y dónde no.

Pero los políticos no cambiarán por las necesidades de otros. Falta que los ciudadanos les exijamos que entiendan que el dinero no es para el placer del presidente, sus ministros o diputados. Es, en este caso, para salvar vidas. Y eso pesa mucho más que dormir una siesta mientras se viaja en clase ejecutiva.