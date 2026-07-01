Hoy por hoy: La Asamblea ante su hora más oscura

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Todo parece indicar que la abanderada del Ejecutivo y de los partidos RM, CD y PRD tiene los votos para obtener cómodamente la presidencia del Legislativo. Se trata de una alianza que reúne tanto a oficialistas como a supuestos colectivos de oposición, cuyos miembros cambiaron de línea antes de lo que le toma a las monedas llegar al suelo. Lo hicieron, además, con la anuencia de la mayoría de su dirigencia.

La ungida —abogada de delincuentes condenados por lavado de activos, asesinos, pandilleros y narcotraficantes— dirigirá ahora los destinos del órgano que hace las leyes del país, por lo que no debemos sorprendernos de que el crimen organizado termine de tomar las riendas del país, teniendo como aliado al propio Gobierno.

La puerta giratoria de la que se queja el presidente de la República probablemente gire con mayor frecuencia a favor de quienes tienen a su abogada en el poder; veremos al Gobierno —y especialmente a la Asamblea— de rodillas frente a un convicto que quiere torcer cada ley para regresar al país del que huyó y postularse a la Presidencia de la República. Solo dos veces el país ha estado bajo tanto peligro: primero, con Noriega y sus amigos narcotraficantes, y ahora, con civiles entregados a los criminales.