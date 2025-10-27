Hoy por hoy: La calidad educativa en medicina, un reto urgente

Exclusivo Suscriptores

Los resultados del Examen de Certificación Básica en Medicina 2025 reflejan la deficiencia estructural en la formación de médicos en Panamá, especialmente en universidades particulares. A pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad educativa, el examen muestra que muchos graduados no alcanzan las competencias necesarias para ejercer la profesión. Mientras que universidades como la de Panamá obtienen buenos resultados, las particulares siguen mostrando altos índices de no aprobación.

El problema radica en una formación insuficiente, con falta de práctica clínica y tutores capacitados, lo que pone en riesgo la calidad de los futuros médicos. Esta situación afecta la capacidad de los médicos para cumplir con las exigencias de la profesión y compromete la salud pública, pues se necesita un sistema de salud fortalecido.

Es urgente que las autoridades educativas y de salud trabajen juntas para actualizar el sistema de formación médica. El Examen de Certificación Básica es un indicador clave de la preparación de los profesionales de salud en Panamá, por lo que se deben implementar cambios estructurales.