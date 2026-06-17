Hoy por hoy: La cárcel de Schrödinger

En 1935, el físico Erwin Schrödinger propuso un experimento mental para ilustrar las paradojas de la mecánica cuántica. Dentro de una caja cerrada había un gato que, según la teoría, podía estar vivo y muerto al mismo tiempo hasta que alguien abriera la caja. La idea era absurda, pero precisamente por eso se volvió célebre. Algo parecido ocurre con Coiba. Durante días hemos intentado entender una situación peculiar. Por un lado, un ministro nos dijo que reabrir una cárcel en la isla sería ilegal y contrario a los compromisos de conservación del país. Por otro, se confirmó el traslado de 29 privados de libertad a instalaciones ubicadas en la misma isla. La explicación oficial es que no se trata de una cárcel, aunque haya presos; que no se reabrió un penal, aunque la función sea custodiar reclusos. Las advertencias sobre el patrimonio natural de Coiba son demasiado importantes para quedar atrapadas en una discusión semántica. El debate ha terminado pareciéndose al experimento de Schrödinger: los presos están allí, pero la cárcel no. Si el propio Estado no logra explicar con claridad qué ocurre en la isla, ¿cómo espera convencer al país —y al mundo— de que todo está bajo control?