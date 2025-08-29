Panamá, 29 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: La CSS tiene que cambiar

    Redacción de La Prensa

    Madrugar por una cita, esperar meses o resignarse a pagar hasta 125 dólares para ser atendido es la realidad que desnuda la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS). Esta crisis se agudizó por el uso indebido de al menos $400 millones, las alteraciones en los registros de cuotas y otras sofisticadas formas de aprovecharse ilegalmente del patrimonio de la CSS que, recientemente, hemos conocido.

    La precaria realidad de la CSS no se formó de un momento a otro, por el contrario, es el resultado de años de desidia gubernamental hacia todo lo que significa la CSS. Por eso, cambiar el servicio que hoy presta la CSS no será de un día para otro. El cambio real exige un compromiso expreso e inequívoco de los gobernantes, que implique el abandono de la visión de que la CSS es un botín político.

    En este contexto, los cambios legislativos recién adoptados son un inicio, pero se necesita mucho más. Nuestros asegurados no merecen ni soportan esta realidad.


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Luis Oliva y Budy Attie son aprehendidos en operativos de la Policía y el Ministerio Público. Leer más
    • Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto. Leer más
    • Budy Attie y Luis Oliva llegan custodiados y esposados a la DIJ. Leer más
    • Todo lo que necesitas saber sobre las agroferias del IMA para este miércoles 27 de agosto: horarios y puntos de venta. Leer más
    • Quienes ganan menos de $800 dependen de la tarjeta para subsistir: Superintendencia de Bancos. Leer más