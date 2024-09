Hoy por hoy: la desaparición del acero del Puente de Las Américas, ¿tráfico de influencias y complicidad?

Escuchar audio noticia

Cuando pensábamos haber visto todo, se revela ahora un escándalo aún mayor: más de 600 vigas de acero, adquiridas y almacenadas hace más de una década, han desaparecido durante las últimas semanas de la anterior administración. Estas vigas, destinadas originalmente para el Puente de Las Américas y almacenadas en Farfán, fueron verificadas en el lugar hasta hace pocos meses. La gravedad de esta situación pone al descubierto el grado de descomposición que caracterizó al pasado gobierno. Resulta inconcebible que ni el exministro de Obras Públicas, quien debía ser responsable de su custodia, tenga conocimiento del paradero de este material. No obstante, el desconocimiento no exonera a nadie de la responsabilidad por la supuesta pérdida de estas vigas, que le costaron al Estado al menos $3 millones en su momento. Es imposible que un volumen tan significativo de acero se haya esfumado sin dejar rastro, lo que apunta claramente a tráfico de influencias y posiblemente a la complicidad de las autoridades encargadas de su resguardo. El actual ministro ha presentado una denuncia para que se inicie una investigación exhaustiva. Esperamos que ésta llegue hasta las últimas consecuencias, y que no solo se procese a los responsables, sino también a los funcionarios negligentes que fallaron en garantizar la seguridad de este bien.